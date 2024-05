Caratinguense é assassinado em Belo Horizonte

O caratinguense Eduardo Fernandes da Silva foi assassinado na noite dessa sexta-feira(17) na rua Radialista Gerando Lara, no bairro Céu Azul, em Belo Horizonte.

De acordo com informações da polícia ele foi morto a facadas pelo colega Moisés Gregório Pereira.

De posse das informações, militares intensificaram as diligências no intuito de tentar localizar o autor. Quando por volta das 2h desse sábado (18), as guarnições Tático Móvel localizaram o veículo Ford Ranger , cor preta, estacionado na avenida Presidente ,bairro Copacabana, sendo que havia ao lado da pick-up um individuo, alto, cutis negra, magro, trajando moletom preto e calça, coincidindo com as características do autor, levantadas pelas imagens do circuito de câmeras próximo ao local do crime. Sendo o indivíduo abordado, submetido a busca pessoal, não sendo nada de ilícito encontrado na sua posse, e identificado como Moisés Gregório Pereira, autor do crime de homicídio.

Em conversa com a polícia, Moisés acabou por confessar que havia praticado o crime de homicídio devido a motivações passionais, desconfiando que sua companheira estaria tendo caso extraconjugal com a vítima.

Moisés resolveu tirar satisfação com a vítima depois de discutir com a esposa, e resolveu por tirar uma faca de sua cintura e desferir diversos golpes contra Eduardo, fugindo em seguida.

Uma testemunha reconheceu Moisés como autor do crime.

Ressalta-se que foram encontradas algumas manchas de sangue nos tornozelos de Moisés, inclusive no tênis, mas o mesmo informou que havia trocado de roupa, e descartado as roupas manchadas.