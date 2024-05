Casal de Timóteo é vítima de golpe em negociação de carro em Caratinga

O proprietário de um carro, que confirmou a versão de um golpista, acabou levando prejuízo a um casal de Timóteo que tentava comprar um Chevrolet Classic. As vítimas foram uma mulher de 50 anos e um homem de 52 anos, ambos residentes no bairro Novo Tempo.

Eles relataram que viram em uma página do Facebook o anúncio da venda de um Chevrolet Classic, pelo valor de R$ 19 mil. O casal entrou em contato pelo telefone disponível na página e passou a negociar com um indivíduo que se identificou como “Daniel Castilho”.

Ficou combinado que o casal iria a Caratinga para ver o carro de perto e fechar o negócio. O casal não sabia, mas a essa altura já tinha caído na rede de um estelionatário, que clonou um anúncio de venda de carro na mídia social e passou a oferecer o veículo como se fosse o proprietário.

Após verificar o carro, o casal efetuou o pagamento acertado, no valor de R$ 19 mil, na conta de uma mulher em uma conta aberta no Banco Bradesco. Assim que o dinheiro caiu na conta do estelionatário, o suposto Castilho desapareceu. Somente então as vítimas entenderam que tinham caído em um golpe.

Para convencer o casal, o estelionatário afirmou que o Classic era de propriedade de seu “tio” e que estava na posse do “primo” em Caratinga. E ainda, o marginal convenceu o verdadeiro dono do carro a corroborar com sua versão.

O casal reclama que, ao chegar a Caratinga, um homem que estava com o carro chegou a confirmar que o veículo era de seu pai e que o golpista que se identificou como Daniel Castilho era, de fato, o seu primo. Ao confirmar a versão criada pelo estelionatário, o homem levou o casal ao prejuízo de R$ 19 mil.

Os nomes de todos os envolvidos, números de telefone, contas bancárias e outros dados envolvidos na transação golpista foram constados no relatório policial para as providências cabíveis. Em vários casos já noticiados, tem aparecido a versão em que estelionatários estão convencendo os verdadeiros donos dos veículos ou bens negociados a confirmar a versão que eles inventam para dar golpe nas pessoas.

Fonte: Diário do Aço