PM participa do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Em uma iniciativa conjunta para promover a segurança e prevenir casos de abuso no município, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Destacamento de Santa Bárbara do Leste, participou de operação blitz preventiva. O objetivo central da ação foi educar e conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do combate aos abusos e à exploração sexual contra crianças e adolescentes.

A operação contou com a participação de representantes de diversos órgãos locais, demonstrando uma sinergia de esforços entre as entidades da comunidade. Entre os participantes estavam conselheiros tutelares, membros da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, diretores escolares, enfermeiros, psicólogos, representantes da Secretaria de Assistência Social, coordenadores do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da Família), professores e alunos da rede municipal de ensino.

Durante a operação, foram realizadas abordagens a transeuntes e veículos, onde além das orientações, foram distribuídos informativos impressos elaborados pela Polícia Militar e pelos órgãos municipais envolvidos.

Além das abordagens, a operação contou com uma passeata pelas ruas de Santa Bárbara do Leste, onde os participantes puderam interagir com a comunidade, esclarecer dúvidas e reforçar a importância da participação de todos na prevenção e combate aos abusos e à exploração sexual contra crianças e adolescentes.

O comandante da fração de Santa Bárbara do Leste, sargento Márcio, foi o responsável pela operação e destacou a importância da integração entre os órgãos locais e a comunidade na promoção da segurança e na prevenção de crimes. “A participação ativa de diversos setores da sociedade fortalece nossos esforços na construção de uma comunidade mais segura e justa para todos”, ressaltou o sargento Márcio.

A operação preventiva em Santa Bárbara do Leste demonstra o compromisso das autoridades e da comunidade local em trabalhar juntas na proteção dos direitos e na promoção do bem-estar de todos os cidadãos. “Este é um exemplo de como a colaboração e a conscientização podem ser poderosas ferramentas na construção de uma sociedade mais segura e justa”, destacou sargento Márcio.