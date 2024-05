Apae comemora 50 anos com participação de sua fundadora

CARATINGA- Muita festa para celebrar os 50 anos da APAE de Caratinga. A comemoração especial na manhã desta sexta-feira (17) foi no módulo II, com a participação da fundadora da instituição, Lays Lugão.

A APAE atende às pessoas com deficiências mental, física, auditiva e múltipla em atendimentos individuais, em grupos e nas salas de aula.

Ao longo de sua trajetória a APAE foi ampliando a oferta de atendimentos especializados tais como: psiquiatria, neurologia, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, odontologia, terapia ocupacional e assistência social. A instituição presta serviços nas áreas de saúde, educação e assistência social. Para viabilizar esse atendimento conta com uma equipe multidisciplinar contratada pela entidade. Conta também com profissionais cedidos pelos municípios e pela Secretaria do Estado da Educação, ressaltando também os voluntários.

O presidente Luís Henrique Bitencourt de Carvalho destaca que a instituição celebra cinco décadas de serviços prestados com excelência e resultados reconhecidos. “Estamos aqui hoje com a nossa fundadora, que mora em Vitória e veio aqui nos prestigiar nesse aniversário e está maravilhada com a nossa evolução. Quando ela começou era atendimento numa casinha simples, com três ou quatro meninos e hoje ela viu a estrutura. Hoje atendemos a quase 700 assistidos, parceria com vários municípios. É muita emoção, muito amor, muito carinho. Deus ampara nossa instituição e não nos deixa faltar, sempre buscando novas formas de contribuir com essas pessoas que necessitam e buscamos sempre parcerias. Ajude a Apae a ajudar”.

LAYS LUGÃO

Em 1972, Lays Lugão de Carvalho, preocupada com crianças de Caratinga que tinham dificuldade de ingresso ou permanência do Ensino Regular, iniciou o atendimento a elas, em uma casa cedida pelo então prefeito Moacir de Mattos, à Praça da Conceição e depois transferida para a Sede dos Escoteiros à Rua Princesa Isabel, devido ao crescente número de alunos. Mais tarde, Omar Coutinho doou à Loja Maçônica Caratinga Livre um terreno para que fosse construída pela Maçonaria. Em homenagem a seu benfeitor foi dado o nome de seu pai à escola que passou a se chamar “Escola de Reabilitação da Criança João Evangelista de Azeredo Coutinho”.

Para facilitar a manutenção dessa escola foi fundada em 18 de maio de 1974, a Apae Caratinga com finalidade de garantir o atendimento especial às pessoas com deficiência, residentes no município e de outros municípios vizinhos, contando para isso com apoio da comunidade e do governo municipal de Caratinga.

Para Lays Lugão, comemorar os 50 anos da APAE é uma grande conquista. “Graças a Deus. Extremamente emocionada, comecei tão precariamente, tão difícil e essa maravilha hoje. Deus abençoou muito. Agradeço aos terapeutas, ao presidente excelente, tudo muito feliz e agradável. Muita gratidão a tudo”.