Concluídos serviços no entorno da Praça Cesário Alvim. Hoje as ruas João Pinheiro e Princesa Isabel recebem as obras

CARATINGA- A Prefeitura segue com as obras de recapeamento asfáltico no centro da cidade. Ontem foi finalizado o serviço no entorno da Praça Cesário Alvim. As equipes estão divididas em duas frentes de trabalho, sendo que uma delas está terminando as obras na rua Luiz Antônio Bastos Cortes, no bairro Santa Zita.

Já receberam as obras a Avenida Moacir de Mattos, Rua Coronel Pedro Martins e Rua Dona Julica. Hoje, os trabalhos começam nas ruas João Pinheiro e Princesa Isabel.

A OBRA

A Prefeitura de Caratinga assinou no dia 13 de março a ordem de serviço para realização das obras de recapeamento/asfaltamento das ruas da cidade. O cronograma contempla inicialmente 43 vias. A obra será custeada com um recurso de R$ 12 milhões junto à Caixa Econômica Federal.