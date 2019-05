Propriedade rural assaltada em Ubaporanga

UBAPORANGA – Uma propriedade rural, situada no córrego do Feijoal, em Ubaporanga, foi alvo da ação de bandidos no início da noite desta quinta-feira (2). Os autores renderam a vítima, 62 anos, e roubaram um automóvel Chevrolet Onix, cor prata, uma TV de 42 polegadas e 50 reais.

De acordo com a vítima, ela estava dormindo na sala de sua casa, quando foi acordada devido ao barulho de chute na porta. Em seguida, os autores entraram na residência. Eles estavam armados com revólver e pistola, anunciaram o assalto e amarraram a vítima na cama. Os autores roubaram a TV, dinheiro e ainda fugiram em um Onix.

A vítima conseguiu se desamarrar e foi até o quartel da Polícia Militar, onde comunicou o crime. Segundo ela, um dos bandidos é magro e trajava camisa e calça da cor preta; já o comparsa é gordo e vestia uma camisa bege e calça jeans. A vítima disse que ambos têm estatura mediana e estavam encapuzados.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.