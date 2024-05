Inhapim conquista Unidade de Atendimento Integrado – UAI

INHAPIM – Um sonho há muito acalentado pela comunidade de Inhapim está prestes a se tornar realidade, traduzindo-se em uma série de benefícios para a população. Conforme convênio publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no último dia 8 de maio, a prefeitura de Inhapim e o Estado Minas Gerais através da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão – SEPLAG, firmaram parceria para instalação de uma Unidade de Atendimento Integrado – UAI no município, organismo que concentra num único endereço diversos serviços como recadastramento de servidores inativos, emissão de Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – CPTEA, cadastro no Sistema Nacional de Empregos (Sine), emissões de Carteira de Identidade Nacional – CIN, emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, recuperação do acesso GOV.BR, Serviços de Habilitação, Serviços de Veículos, Prova Eletrônica de Legislação, emissão de Certificado de Reservista, emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Atendimento do INCRA entre outros.

Segundo o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, a instalação da UAI é uma conquista extremamente importante para Inhapim e toda região. “Agora, nós inhapinhenses não necessitaremos ir até a vizinha cidade de Caratinga para receber atendimento, como por exemplo, realizar uma prova eletrônica de legislação ou solicitar uma segunda via da carteira de identidade pois esses serviços serão ofertados em nossa cidade de Inhapim. Já para população das cidades vizinhas de São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, São João do Oriente, Dom Cavati, Imbé de Minas, Ubaporanga, Iapu e Bugre terão a opção de realizar o seu atendimento em Inhapim”, informou.

O vice-prefeito Sandro da Saúde comemorou mais uma conquista para região, em especial para o comércio de Inhapim e toda população. “Com a instalação de uma Unidade de Atendimento Integrado – UAI em Inhapim vamos fortalecer nosso comércio uma vez que o público atendido na unidade advindos das cidades vizinhas consumirão produtos e serviços em nossa cidade. Agora, a população de nossa cidade e região ganha este verdadeiro presente do nosso prefeito Marcinho. A UAI é uma unidade muito bem estruturada do ponto de vista de suas instalações e de qualidade e agilidade na prestação de serviços. Será um grande avanço na humanização do atendimento à população”, destacou o vice-prefeito.

A Unidade de Atendimento Integrado – UAI entrará em funcionamento na parte inferior do atual prédio do Fórum da Comarca (no salão do júri), situado à Rua Coronel Antônio Fernandes nº. 246 no centro da cidade, uma vez que o referido prédio será cedido e futuramente doado ao município de Inhapim pelo Governo do Estado.

Assessoria de Comunicação