Adolescente de Caratinga mantida em cárcere privado em Mato Grosso é resgatada pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Caratinga, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher, foi acionada por familiares da vítima I.O.P, 17 anos, no último dia 16, pois a menor estaria na cidade de Alto Boa Vista-MT vivendo em situação de violência doméstica.

I.O.P teria conhecido o investigado através de jogos de internet iniciado um relacionamento. Há um ano o autor veio a Caratinga e buscou a vítima, à época com 16 anos, para viver em sua companhia. O casal foi para zona rural da cidade de Alto Boa Vista-MT, oportunidade em que o investigado passou a agredir a vitima fisicamente e psicologicamente, impedindo-a de ir à escola e falar com a família que mora em Caratinga-MG, chegando a manter relações sexuais forçadas com a infante, além de dizer que compraria uma arma de fogo para matá-la. O autor tomou o celular da vítima, mas em um momento de descuido a adolescente pegou o celular de seu algoz e pediu ajuda para mãe e irmã, moradoras de Caratinga. A família então procurou a Delegada de Policia da DEAM que registrou a ocorrência e fez contato com o Conselho tutelar e a Policia Civil de Alto Boa Vista-MT. Uma equipe de policiais civis fez diligências no local e resgataram a vítima encaminhando-a órgãos de serviço social, os quais estão providenciando sua volta a Caratinga. O autor conseguiu fugir no momento da diligência, mas a Policia Civil do MT representará por sua prisão preventiva pelos crimes cometidos.