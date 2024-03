Projeto Cristo em Ação se destaca com meninas medalhistas no Jiu-Jitsu

CARATINGA- No domingo (24), foi realizado o 4° Aberto de Jiu-Jitsu de Caratinga, campeonato que já é tradição na cidade, organizado pelo professor Jean Chaves. Atletas de várias cidades de Minas Gerais compareceram ao evento.

O Projeto Cristo em Ação, tendo como responsável pelo Jiu-Jitsu, o professor faixa marrom, Gabriel Pereira, participou do evento, levando três atletas para a competição. Todas foram premiadas com a segunda colocação em suas respectivas categorias.

Maria Júlia Gonçalves Rocha Ribeiro competiu na categoria mirim 9 anos pena; Luane Alves de Oliveira, na categoria infantil 11 anos pluma e Juliane Alves de Oliveira, na categoria infanto-juvenil 13 anos, lutando com uma adversária mais graduada e mais pesada.

O professor Gabriel Pereira salienta a importância do Jiu-Jitsu feminino se fortalecer na região. Ele ainda explica que o Projeto Cristo em Ação visa tirar as crianças de áreas vulneráveis, oferecendo, em primeiro lugar, o ensino da palavra de Deus, reforço escolar e várias outras oficinas, dentre elas o Jiu-Jitsu. “Temos diversas crianças, diversos potenciais talentos sendo acolhidos pelo projeto, precisando de quimonos e faixa para treinar com mais qualidade. O projeto funciona com trabalho voluntário, e por meio de doações de empresas e pessoas físicas. Qualquer um pode abençoar e ser um doador e ajudar manter o projeto funcionando. Para saber mais e como ajudar, acessar o instagram @projetocristoemacao, o site na biografia, e qualquer dúvida fazer contato no direct ou messenger”, finaliza.