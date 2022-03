Procon faz balanço de atuação em Caratinga

Órgão afirma que está monitorando preços no com

ércio e de combustíveis na cidade, mas, ainda não recebeu nenhuma reclamação formal

CARATINGA- O Procon é um órgão público que atua na proteção e defesa dos direitos dos consumidores e seus interesses. Com o reajuste no preço dos combustíveis e suas consequências, que se estendem ao comércio de forma geral, muitas pessoas têm tido dúvidas sobre o funcionamento do órgão em Caratinga. Para esclarecer esta atuação, a reportagem conversou com Cristiano Lopes de Faria, que é coordenador local.

De acordo com Cristiano, o Procon está preparado para acolher as demandas do consumidor, que podem registrar as suas denúncias, que serão averiguadas. “É feito o cadastro, ele tem que trazer identidade, CPF e o comprovante de residência. Lá é colocado no sistema, dando início à demanda dele. O atendimento ao fornecedor é feito por telefone, no momento, para solucionar o problema. Estamos ali para dar um suporte, tanto na questão de contratos, se está abusivo ou não, compra de produtos, eletrodomésticos, telefonia, bancos também, questão de empréstimos”.

Ele esclarece que o Procon é municipal, portanto, atende apenas a cidadãos de Caratinga. “Antes estávamos atendendo a cidades vizinhas. Mas, agora, atendemos só Caratinga. Quem não tem Procon, na sua cidade, como Santa Rita e Santa Bárbara, tem que se dirigir até o Juizado Especial, abrangido pela comarca”.

No topo das reclamações registradas pelos consumidores caratinguenses está a telefonia móvel. Cristiano ainda faz o balanço de outras demandas apresentadas. “A questão de plano, troca de plano, contratou um plano e veio um diferente. Em segundo lugar vem as questões bancárias, os empréstimos consignados. Inclusive está até tendo uma modalidade agora, que os bancos estão meio que estão meio que depositando dinheiro na conta dos consumidores, deixa lá, a pessoa pega e depois cobra o empréstimo. Estamos revertendo isso, cancelando. Ligam e falam que a pessoa tem um dinheiro para resgatar e na verdade é um empréstimo que a pessoa está fazendo. Em terceiro lugar são os eletrodomésticos, compra no comércio mesmo”.

Conforme o coordenador, a pandemia também refletiu nos atendimentos e intensificou as reclamações se tratando de compras online. “Pela questão que todo mundo começou a comprar mais na internet, não podia sair de casa. Começou a aparecer muito golpe, muitas páginas fraudulentas, eles falam que é de uma empresa, a pessoa compra e é golpe, depois ela não recebe os produtos. Paga o valor no boleto e não consegue resgatar, Isso aumentou bastante”.

Ações

A reportagem questionou ações desenvolvidas pelo Procon, principalmente, se tratando do comércio e posto de combustíveis, que são bastante reivindicadas pela população. Cristiano explica como está sendo a atuação nestas questões. “Estamos fazendo algumas ações periódicas nos comércios, para ver como está a questão do preço. Inclusive semana que vem vamos ter uma ação assim também. Em relação aos combustíveis, a princípio estamos monitorando, se tiver alguma coisa além será averiguado. Mas, ninguém fez uma reclamação formalmente dessa questão do aumento. Mas, essa ação periódica que vamos fazer no comércio é porque reflete a questão da gasolina, ver se realmente ele pode estar repassando para o consumidor”.

Para finalizar, o coordenador do Procon de Caratinga deixa algumas orientações para que os consumidores adotem preventivamente, para evitar transtornos. “Nessa questão da ligação, quando disserem que ela tem um dinheiro, responda que não resolve nada por telefone. Não aceitar. Quando for comprar no site verificar se é verdadeiro, a reputação, tem aquele site ‘Reclame Aqui’, confira. Em questão de planos de telefonia, geralmente eles ligam no momento em que não estamos podendo fazer muita coisa, estamos muito ocupados, então, também diga que não resolve por telefone, só pessoalmente ou mandando algum documento. Exigir nota fiscal de produto original, para ter a garantia do fabricante. E, o principal, fazer pesquisa para saber se está tudo nos conformes”.