Primeiras turmas do campus Zona Norte de Juiz de Fora se formam em cerimônia emocionante

Cerca de 180 formandos da Rede de Ensino Doctum estavam presentes na colação de grau

JUIZ DE FORA – Na última quarta-feira (5), os formandos da Rede de Ensino Doctum em Juiz de Fora se reuniram para a cerimônia de colação de grau. A data foi marcada pela conclusão das primeiras turmas da unidade da Zona Norte, inaugurada em 2015. Além disso, estudantes dos dois outros campi da cidade também concluíram a graduação, representando a conquista da instituição e dos discentes.

Cerca de 180 formandos estavam presentes, divididos em duas cerimônias que aconteceram às 19h e às 21h30. Cada sorriso compartilhado entre os futuros profissionais demonstravam a expectativa e o anseio pelo novo. Ao todo, oito cursos foram representados, entre eles Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito e Engenharias Ambiental, Civil, Elétrica e de Produção.

Em discurso de abertura, o presidente executivo da Rede de Ensino Doctum, Pedro Leitão, ressaltou o trabalho realizado pela instituição e comemorou a entrada de novos profissionais no mercado de trabalho. “Nós temos muito orgulho em apresentar à sociedade o que fazemos de melhor: nossos formandos. A eles não é dado apenas um diploma, conferido pelo MEC e com qualidade garantida, mas também um conjunto de experiências, que só é possível quando fazemos educação com paixão, compromisso e engajamento”.

Leitão salientou ainda a importância da educação e de valores humanos sólidos para a formação de pessoas com seriedade, respeito e estímulo à diversidade de pensamentos. “É possível sentir, na entrada dos formandos, a energia que faz essa instituição ser diferente. A energia que faz essa instituição transformar a vida das pessoas pela educação. O momento às vezes é sombrio, mas eu posso dizer, vocês nunca vão se arrepender de ter se dedicado à educação. Vocês vão guardar essa noite como uma noite especial e de merecimento. Obrigado pela confiança”.

A diretora das Unidades Doctum Juiz de Fora, Juliana Maioli, também saudou os formandos com palavras de incentivo. “Gostaria de dizer que estamos muito felizes pela conquista de vocês e parabenizá-los, principalmente porque é um grande objetivo alcançado. Vocês estão terminando um ciclo na Doctum hoje, mas a Doctum continua de portas abertas para todos vocês”.

EMOÇÃO E CONQUISTA

Concluir um curso superior é algo que “Dona Izaura”, como Izaura da Consolação Marcário é conhecida, sempre desejou. Apesar de não ter conquistado esse sonho na juventude, a vontade de ser uma advogada sempre falou mais alto. Aos 79 anos, ela conquistou seu objetivo, sendo uma das formandas da cerimônia. Na última quarta-feira, enfim, Izaura concluiu a faculdade de Direito. “É uma emoção muito grande, estou muito feliz”, afirmou. Segundo ela, a experiência na Doctum foi maravilhosa. “Fui muito bem recebida e acolhida pelos professores, diretores e funcionários. Sou muito grata”. Em relação aos colegas de turma ela completa, “aprendi muito com eles. Estar rodeada de pessoas jovens, rejuvenesce”.

A emoção era o sentimento geral entre os futuros profissionais ali reunidos. Para a formanda do curso de Administração, Dayane de Amorim Matos, o momento foi de celebração e conquista. Sobretudo pelo fato de ter sido contemplada com o mérito acadêmico, reconhecimento dado ao aluno destaque da turma. “Eu não esperava porque todo mundo se dedicou ao longo da faculdade. Foi muito emocionante, uma surpresa e uma conquista”. A formanda do curso de Engenharia de Produção, Daniele Monteiro de Freitas, também conquistou o mérito. Segundo a aluna, o apoio da Doctum foi essencial. “Foi uma trajetória dura e de muita luta, mas eu cheguei lá. Consegui com muito orgulho concluir a graduação. Foi uma experiência maravilhosa estudar na Doctum, estou saindo uma profissional qualificada e muito feliz”.

Para os professores, ver seus alunos encerrando essa fase de suas vidas é muito gratificante, como conta a docente e paraninfo do curso de Engenharia Ambiental, Valquíria Machado. “Formar mais uma turma pela Doctum é uma alegria muito grande. A Engenharia Ambiental forma profissionais que tem um coração muito grande. Eles vão olhar para os desafios da vida com um olhar humano. Fico muito grata por participar desta celebração com essa turma”.