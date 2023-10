PRIMEIRA EDIÇÃO DOS JOGOS DA ADVOCACIA DO VALE DO AÇO

Delegação de Caratinga conquista medalhas e se destaca no evento regional

SANTANA DO PARAÍSO – No último sábado (28), o Sest/Senat em Santana do Paraíso foi cenário da primeira edição dos Jogos da Advocacia Vale do Aço (JAVA), um evento que reuniu advogados e advogadas das subseções da Ordem dos Advogados do Brasil de sete cidades da região do Vale do Aço, em Minas Gerais. Com um desempenho notável, a delegação da OAB Subseção Caratinga se destacou no torneio, mostrando que a prática do esporte e a integração podem andar de mãos dadas na comunidade jurídica.

O JAVA, idealizado para promover o espírito de equipe e a integração entre advogados da região, contou com a participação das subseções da OAB de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Caratinga, Inhapim, Tarumirim e Açucena. Foi uma oportunidade para os advogados da região mostrarem seu talento não apenas na sala de audiências, mas também nos campos e quadras esportivas.

A 8ª Subseção da OAB/MG (OAB Caratinga) compareceu em peso ao evento, com um total de 33 advogados/atletas inscritos. Com a maior delegação presente no evento, os representantes de Caratinga competiram em quatro modalidades: FUT 7, vôlei feminino, buraco e truco, conquistando um desempenho notável.

Na categoria de FUT 7, a equipe da OAB Caratinga brilhou, conquistando a medalha de ouro, “provando que o futebol também faz parte do DNA da advocacia local”. O vôlei feminino também se destacou, levando para casa a medalha de prata em uma competição acirrada. E, para completar o pódio, a equipe de buraco alcançou o terceiro lugar, conquistando a medalha de bronze. Além das premiações por equipe, é importante destacar que alguns atletas de Caratinga também receberam reconhecimento individual pelo seu desempenho no JAVA 2023

“O sucesso da delegação de Caratinga nos 1º Jogos da Advocacia Vale do Aço não teria sido possível sem o apoio inestimável e parceria da Stillus Móveis, da Faveni e da CAA/MG”, agradeceu o advogado Samuel Franco, presidente da 8ª Subseção da OAB/MG (OAB Caratinga).

O 1º Jogos da Advocacia Vale do Aço foi uma celebração da advocacia e do espírito esportivo na região do Vale do Aço, destacando a importância da união e da integração entre os profissionais da área. “Este evento promissor promete continuar a fortalecer os laços entre as subseções da OAB, incentivando a prática esportiva e a saúde dos advogados locais”.

A diretoria da OAB Subseção Caratinga agradece especialmente a Ana Duarte, Diretora de Regionalização da CAA/MG, e Giuliano Almada, Diretor Primeiro Secretário da CAA/MG, pelo empenho e dedicação na realização desse grande evento esportivo.

“O JAVA 2023 será lembrado como um marco na história esportiva da advocacia do Vale do Aço, e a OAB Caratinga está orgulhosa de ter participado”, finaliza Samuel Franco.