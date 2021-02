PRF detém motoristas com mandado de prisão em aberto e com documento falso

INHAPIM – Duas ocorrências foram registradas após fiscalização rotineira da Polícia Rodoviária Federal. Dois motoristas foram detidos. O primeiro porque havia um mandado de prisão contra ele, já o segundo portava documento falso.

Segundo o inspetor Luiz Tarcízio, na manhã desta última quarta-feira (10), um caminhão foi abordado no KM 501 da BR-116, nas proximidades de Inhapim.

Quando foram pedidos os documentos ao motorista foi detectado nos sistemas que ele tinha mandado de prisão aberto em seu desfavor. Ele foi preso e conduzido para a delegacia Polícia Civil de Caratinga.

Na parte da tarde, a abordagem se deu a um caminhão prancha transportando uma retroescavadeira. Foi encontrada irregularidade na documentação da prancha. O documento apresentado era de 2019, mas o sistema de licenciamento do veículo era de 2018. Após pesquisa mais aprofundada foi descoberto que o documento era falso, o DUT (documento único de transferência) fazia parte de um lote de DUT’s que havia sido extraviado no Detran do Espírito Santo.

O condutor foi encaminhado para a delegacia para que as responsabilidades sejam apuradas. Como se trata de um veículo empresarial acredita-se que o motorista não tem participação no caso.