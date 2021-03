Preso acusado de tentativa de furto em igreja

CARATINGA – Um indivíduo, 55 anos, foi detido acusado de tentativa de furto em uma igreja. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (8) na rua Francisco Vitor de Assis, bairro Esplanada.

O Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) do recebeu ligação relatando que estava vendo um homem desconhecido dentro do templo da Igreja El Shaday e que ele estaria tentando furtar alguns materiais no local.

De imediato, os militares deslocaram e a vítima abriu o templo para entrada dos militares. Durante as vistorias, o autor foi localizado em um cômodo perto do altar. O autor foi abordado e com ele foi encontrada uma chave micha que foi usada para abrir a porta de acesso ao local.

O autor foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para providências subsequentes.