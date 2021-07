Confira lista de instituições de ensino de Caratinga e região que serão premiadas na primeira edição

DA REDAÇÃO- As escolas da rede estadual de ensino já podem consultar a lista com os nomes das unidades premiadas na primeira edição do Prêmio Escola Transformação. A iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) tem como objetivo reconhecer, publicamente, as práticas e experiências exitosas das escolas estaduais no processo de melhoria da qualidade do ensino.

Na listagem com os nomes das 300 escolas que serão premiadas, instituições de Caratinga e região. Serão agraciadas as unidades de ensino que obtiveram as maiores médias entre a taxa de participação dos estudantes na primeira avaliação diagnóstica do ano, iniciada em março/2021, e o índice de utilização pelos professores da plataforma online indicada pela SEE, durante o período de um mês (1/06 a 30/06), conforme estabelecido pela Resolução SEE nº 4.524/2021.

O Prêmio

O “Escola Transformação” é uma iniciativa da SEE/MG que pretende reconhecer, publicamente, as práticas e experiências exitosas das escolas estaduais no processo de melhoria da qualidade do ensino. A partir da iniciativa, serão distribuídos até R$ 90 milhões para unidades de ensino que apresentarem os melhores resultados e os maiores crescimentos nos indicadores de fluxo e de aprendizagem, conjuntamente.

Até o final do ano letivo, serão realizadas três premiações e elas irão reconhecer as unidades de ensino que obtiverem os melhores resultados e maiores evoluções no Índice Escola Transformação (Inest). São considerados, ainda, a taxa de participação nas avaliações e a utilização, pelos professores, da plataforma online de ensino oficial da SEE/MG, o Google Sala de Aula.

O Índice Escola Transformação (Inest) foi instituído pela SEE/MG e será calculado por meio de dois indicadores: indicador de fluxo escolar e indicador de desempenho, gerando um resultado por etapa de ensino: ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais e ensino médio. O índice será calculado três vezes ao longo do ano, utilizando resultados das avaliações de rede aplicadas ao longo do ano letivo (avaliação diagnóstica, primeira avaliação trimestral e segunda avaliação trimestral).

A escola pode acompanhar os indicadores do prêmio no Portal Simave, onde estão disponibilizadas as informações de participação nas avaliações, e também pelo relatório disponibilizado, semanalmente, por e-mail para as unidades de ensino com o indicador de acessos de professores.

Confira a lista das escolas da área da 6ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, premiadas na1ª Edição do Prêmio Escola Transformação:

I – Lista de escolas premiadas na etapa: Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Escola Estadual Durval Madalena, em Iapu

Escola Estadual Francisca Rodrigues Valente, em Ubaporanga

Escola Estadual José Antunes Moreira, em Ubaporanga

Escola Estadual Leanir de Assis Magalhães, em Pocrane

II – Lista de escolas premiadas na etapa: Anos Finais do Ensino Fundamental

Escola Estadual Antônio Marques, em Bugre

Escola Estadual Jaime Mafra, em Bugre

Escola Estadual Francisca Hilária da Silva, em Tarumirim

Escola Estadual Presidente Artur Bernardes, em Bom Jesus do Galho

Escola Estadual Venceslau José da Silva, em Caratinga

III – Lista de escolas premiadas na etapa: Ensino Médio

Escola Estadual Doutor José Augusto, em Entre Folhas

Escola Estadual Emília Cabral Mota, em Ipaba

Escola Estadual Francisca Rodrigues Valente, em Ubaporanga

Escola Estadual Leanir de Assis Magalhães, em Pocrane

Escola Estadual Monsenhor Rocha, em Santa Bárbara do Leste

Escola Estadual Presidente Artur Bernardes, em Bom Jesus do Galho