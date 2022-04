Prefeitura vai revitalizar Praça da Estação

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação para revitalizar a Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, a chamada da “Praça da Estação”. Como parte do projeto, drenagem pluvial para tratar a questão de escoamento de água das chuvas, substituição do piso da praça em blocos de concreto e pinturas no entorno.

Como parte do paisagismo, canteiros com grama esmeralda e bancos em alvenaria de concreto. Também está prevista a restauração de fachadas de edificações do entorno da praça, tirando todo o reboco antigo, substituindo a pintura. Todos os componentes metálicos como portões, janelas e grades deverão ser lixados para receber uma nova camada de pintura.

Recentemente, o executivo realizou o recapeamento asfáltico de uma rua do entorno da Praça, em frente à Unidade V. Já do outro lado, o asfalto foi retirado, retornando ao calçamento de pedras.