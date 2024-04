Prefeitura realiza Copa Veteranos Master de Futebol

CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga, através da Superintendência de Esportes, iniciou nesta terça-feira (9) as disputas da “1º Copa Veteranos Master” que reúne equipes de Caratinga e região com atletas acima dos 40 anos.

A primeira rodada da competição contou com três partidas disputadas: pela chave A, o time do Nacional Três Irmãos venceu por 2 gols a 1 a equipe do Esplanada Futebol Clube no Estádio Doutor Maninho (Clube Caratinga). Já na quarta-feira (10), também no Estádio do Dragão pela chave B, a equipe de Santo Antônio do Manhuaçu goleou o Primeiro de Maio por 6 gols a 1 e pela chave C, outra goleada, vitória do Santa Bárbara Futebol Clube por 7 a 0 sobre o Força Jovem em partida disputada no Estádio Municipal Francisco Ferreira Maia, em Santa Bárbara do Leste.

José Antônio da Silva, responsável pelas competições municipais da modalidade, destaca a importância dos eventos: “2023 foi um ano ímpar para o futebol de Caratinga pelo número de competições organizadas pela Prefeitura. Este ano, estamos dando mais um passo importante para atender as demandas de todos os públicos. Ficamos muito felizes com a adesão dos clubes na competição máster que iniciou o ano movimentando o futebol em Caratinga”.

Na próxima semana, acontecem as partidas da 2ª rodada com a seguinte programação: