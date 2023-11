Prefeitura instala contêineres para disposição de resíduos sólidos em pontos estratégicos do centro de Inhapim

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim está instalando vários contêineres de resíduos sólidos em pontos estratégicos do centro da cidade com foco em melhorar a coleta de lixo.

Os dispositivos plásticos de polietileno de alta densidade com proteção UV e tampa articulada possuem capacidade de 1.000 mil litros, ou seja, conseguirão atender grande parte da população em seu entorno.

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Wagner Teixeira Pinto, com a aquisição e instalação destes dispositivos em pontos onde a população acumula grandes volumes de resíduos sólidos evitará que cachorros e gatos possam se alimentar do material descartado, ou espalha-los pelas ruas. “Nosso objetivo principal com a aquisição e instalação desses contêineres é acondicionar de forma correta e adequada os resíduos sólidos produzidos em grande quantidade pela população e amontoados em esquinas de ruas e praças de maneira incorreta, soma-se a isso a alimentação de cães e gatos dos restos de resíduos descartados, rasgando sacolas e sujando toda via pública. Queremos evitar estes transtornos e deixar nossa cidade mais limpa e organizada”.

O prefeito Marcinho disse que o foco é disponibilizar locais para que sejam acondicionados de forma adequada os resíduos gerados pela população e também difundir a cultura de hábitos corretos com relação aos cuidados com o meio ambiente e a saúde pública. “É importante que toda a população colabore usando adequadamente os containers. Essa é uma ferramenta importante na promoção da limpeza, organização e bem-estar da cidade, além de serem aliados dos garis, que poderão trabalhar com maior eficiência durante a coleta de lixo”, destacou.

A Prefeitura de Inhapim solicita que a população colabore com a manutenção destes equipamentos e fiscalize eventual depredação, e caso seja verificada, denuncie através da ouvidoria no endereço eletrônico do município www.inhapim.mg.gov.br.

Assessoria de Comunicação