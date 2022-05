Prefeitura dispensa uso de máscaras em ambientes fechados

CARATINGA- Por meio de decreto, a Prefeitura de Caratinga dispensou a obrigatoriedade da utilização de máscara ou cobertura facial sobre o nariz em ambientes fechados.

O documento assinado pelo prefeito Welington Moreira considera a drástica redução do número médio de transmissão da covid-19 e dos casos que exigem internações hospitalares e que a imunização já se encontra em estágio avançado no município com disponibilidade de doses a todos os cidadãos acima de cinco anos.

O decreto ainda frisa que os estabelecimentos ficam obrigados à disponibilização de álcool líquido ou em gel e que permanece a obrigatoriedade de uso de máscara em locais destinados à prestação de serviços de saúde.