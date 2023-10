Prefeitura de Ubaporanga realiza asfaltamento entre o aeroporto e a BR-116

UBAPORANGA- A prefeitura de Ubaporanga está realizando um antigo anseio da comunidade dos Palmeiras, que é o asfaltamento do aeroporto até a BR-116, com investimento de mais de 3 milhões de reais.

O trecho, que até então era de terra e cascalho, causando dificuldade na locomoção dos moradores no período das fortes chuvas, recebe esse benefício, garantindo o direito de ir e vir dos cidadãos com segurança. Segundo o prefeito Gleydson Delfino, o trabalho está sendo possível graças ao empenho de toda equipe administrativa, que trabalha em busca de recursos diversos, atendendo os anseios de toda população. “Quando assumimos a prefeitura de Ubaporanga, assumimos também o compromisso de fazer uma cidade que seja para todos, com obras, saúde, educação, ação social, agricultura, cultura e uma gestão administrativa que busque o desenvolvimento de nossa cidade. Esse asfalto irá proporcionar uma melhor qualidade de vida não somente para os moradores de comunidade das Palmeiras, mas de toda região, estou muito feliz em poder realizar mais este grande sonho do nosso povo”, disse o prefeito Gleydson Delfino.