Prefeitura de Ubaporanga inaugura pavimentação na Serra Velha

UBAPORANGA – O que causava muito transtorno aos moradores da zona rural de Ubaporanga, foi resolvido essa semana pela administração municipal. O prefeito Gleydson Delfino e o vice-prefeito Ailton Barbosa inauguram obra de pavimentação da conhecida Serra Velha. A conhecida Serra Velha, passa a se chamar Nelci Martins de Araújo, em homenagem ao saudoso morador da comunidade.

Segundo o prefeito Gleysdon, a obra é mais uma ação que marca história em Ubaporanga. “Há anos a população sofria com as estradas no período das fortes chuvas, mas hoje, vivemos um novo tempo. São obras nos quatro cantos do município, e é assim, que se faz uma política de desenvolvimento e que atenda toda população”, destacou o prefeito.