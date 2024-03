Prefeitura de Santa Bárbara do Leste celebra o Dia Internacional da Mulher

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última sexta-feira (8), a Prefeitura de Santa Bárbara do Leste, através das secretarias de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Assistência Social e Saúde fez uma homenagem às mulheres santa barbarenses.

O evento aconteceu na praça José da Silva Araújo, dentro das instalações da Primeira Igreja Batista e contou com a presença de dezenas de pessoas. Dando início ao evento a secretária de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Meire Debora, agradeceu a presença de todos citando diferença que as mulheres fazem no mundo e quão preciosa são. A primeira homenagem do dia foi feita pela nutricionista Lorena falando sobre boa alimentação e saúde da mulher com dicas valiosas de elevar a autoestima e o autocuidado.

A seguir foi a vez da engenheira Milena falar um pouco sobre a autoestima da mulher mostrando como alguns truques podem melhorar aparência, gastando pouco e com peças acessíveis que geralmente todas têm no guarda roupa.

Encerrando a dinâmica foram feitos vários sorteios de brindes fornecidos por lojas parceiras. O evento foi encerrado com um alongamento orientado pelo educador físico da saúde básica de atenção primária Raylanderson e logo após servido um café da manhã preparado pela equipe da Assistência Social.

Segundo a secretária Karlita Correa ver o aprendizado e sorriso nos rostos das mulheres santa barbarenses é gratificante, e um estimulo para que cada vez mais um bom trabalho seja realizado. “Parabéns a todas as mulheres santa barbarenses!”, finalizou.

Assessoria de Comunicação