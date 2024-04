Prefeitura de Inhapim oferece exame de raio-x gratuito para toda população

INHAPIM -Já está em pleno funcionamento, na Clínica de Diagnóstico Dr. Thomaz Lucca, em Inhapim, os exames de raio-x, que são ofertados para toda população de forma gratuita.

Agora, a população não precisará mais agendar exames em outras unidades e esperar pela liberação de vagas. Tudo poderá ser feito mais rapidamente dentro do próprio município, com alta qualidade de imagem.

Anteriormente os pacientes que necessitavam do exame precisavam se deslocar para cidades vizinhas, porém, o município agora oferece o serviço com equipamento de última geração e profissionais capacitados.

O paciente que necessitar do exame deve procurar sua unidade de saúde de referência para solicitar a marcação via consórcio. O pedido será enviado à central e na sequência, entregue pelo agente de saúde.

O prefeito Márcio Elias de Lima e Santos agradeceu a todos os envolvidos nesta conquista e destacou como o novo aparelho será útil para o atendimento em Inhapim: “Esse novo recurso será de grande benefício para toda a população, melhorando a qualidade dos cuidados de saúde e proporcionando um atendimento mais completo. Isso me deixa muito feliz, pois saber que quase na reta final da nossa administração, ainda estamos conquistando melhorias para o povo inhapinhense”, disse o prefeito Marcinho.

