Prefeitura de Inhapim inicia a entrega de 225 notebooks para professores da rede municipal

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Educação, iniciou a distribuição em comodato de 225 notebooks para todos os professores efetivos da rede municipal de ensino.

O objetivo é que o aparelho eletrônico de última geração adquirido com recursos próprio do município, seja usado no desenvolvimento de atividades pedagógicas e na otimização do tempo de trabalho dos profissionais de educação.

O prefeito Marcinho destacou que investir na tecnologia como ferramenta de aprendizagem é uma ação permanente da gestão municipal. “A oferta de equipamentos tecnológicos que possibilitem o professor otimizar o seu trabalho, vem dentro da perspectiva que temos no nosso governo em informatizar e equipar nossos educandários, transferindo o que de melhor o mercado possa oferecer aos nossos profissionais de educação, trazendo cada vez mais qualidade no ensino ofertado para os nossos alunos”, ressaltou.

O gestor municipal destacou ainda os contínuos investimentos que estão sendo feitos na infraestrutura escolar do município, tais como reformas, ampliações e construção de quadras poliesportivas cobertas nas escolas municipais Dr. Alípio Fernandes e Ione Ambrosina de Siqueira.

A entrega da nova escola municipal Antônio Soares de Rezende no distrito de Tabajara, e ainda, a construção da nova creche municipal Enedina Soares de Lima Sayago. O prefeito lembrou, também, da aquisição de dezenas de aparelhos de ar-condicionado que estão sendo instalados nas escolas municipais Tia Odaísa, Dr. Alípio Fernandes e Ione Ambrosina de Siqueira, além é claro da valorização do professor com a implantação do piso nacional do magistério.

A secretária de Educação, Leilamar Pires Gonçalves dos Santos, disse estar muito feliz com o início da entrega dos notebooks para os professores, e espera zelo e cuidado de cada um deles para com os aparelhos cedidos. “A tecnologia não tem como ficar afastada da sala de aula. Tivemos todo o cuidado em oferecer notebooks com uma configuração moderna, de última geração e que atenda perfeitamente nossos profissionais de educação, e assim esperamos zelo e cuidado de cada um deles para com os equipamentos. Desde o ano passado fizemos o processo licitatório, porque compreendemos o quanto o docente é essencial para o processo educacional, e estamos investindo mais de um milhão de reais na compra destes aparelhos”, informou a secretária de educação.

