Prefeitura de Inhapim conclui obras de pavimentação e drenagem pluvial no distrito de São José do Taquaral

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Obras, entregou para a população do distrito de São José do Taquaral as obras de calçamento e drenagem pluvial das ruas Alberto Azevedo, Leonel Pereira de Faria e todo o entorno da praça Vereador Claudionor Martins de Moura, no centro da comunidade.

Segundo o secretário de Obras, Welisson Abrantes Martins, o município de Inhapim está passando por uma fase de grandes investimentos no que tange às áreas de mobilidade e infraestrutura urbana e rural, sob a liderança do prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, que não vem medindo esforços para levar qualidade de vida para a população. “Graças a Deus e ao trabalho do nosso prefeito Marcinho, do vice-prefeito Sandro da Saúde, e toda nossa equipe da administração municipal, temos conseguido melhorar a qualidade de vida da população inhapinhense com obras de calçamento, drenagem pluvial e coleta de esgoto sanitário em diversos pontos do município, impactando positivamente a vida da comunidade. Aqui em São José do Taquaral não foi diferente, e as obras que por muitos anos eram aguardadas pela população foram realizadas trazendo alegria para todos”, comentou Welisson Martins.

Representando a Câmara, o vereador José Lúcio Ramos agradeceu ao prefeito Marcinho pela parceria entre os poderes legislativo e executivo, que segundo ele, vem trazendo frutos para comunidade inhapinhense. Lembrou ainda que grande parte dos recursos que possibilitaram a realização das obras são provenientes de emenda parlamentar da deputada federal Rosângela Reis. “Quero registrar minha gratidão ao prefeito Marcinho e ao vice-prefeito Sandro da Saúde pela parceria na busca dos recursos e execução de obras que vem impactando positivamente a vida de toda nossa população. Hoje entregamos o calçamento e drenagem pluvial de todo o entorno da praça aqui do Taquaral, bem como do “Morro do Expedito” lá na BR-116, obras aguardadas e desejadas por toda nossa comunidade há muito tempo. Gratidão à deputada federal Rosângela Reis, parceira do meu mandato de vereador que sempre tem atendido nossos pedidos, e este calçamento é prova desta parceria”, disse o vereador.

O prefeito Marcinho disse que desde quando assumiu a gestão do município em 2017, vem trabalhando com as portas da prefeitura abertas para receber recursos de quaisquer deputados que desejem ajudar no desenvolvimento e progresso de Inhapim, e com o vereador José Lúcio não foi diferente, tendo a deputada federal Rosângela Reis, apoiada pelo parlamentar no município, destinado os recursos que possibilitaram a realização das obras de calçamento e drenagem pluvial no distrito de São José do Taquaral. “Primeiramente quero registrar minha gratidão a Deus pela oportunidade de entregar a nossa população mais uma obra de calçamento, drenagem pluvial e coleta de esgoto, desta vez em São José do Taquaral. Calçamos as ruas Alberto Azevedo, Leonel Pereira de Faria e todo entorno da praça Vereador Claudionor Martins de Moura, melhorando a qualidade de vida da população com mais saúde e mobilidade, eliminando de vez os transtornos que a poeira e o barro causam a população na porta de suas casas. Aproveito a oportunidade para agradecer a manifestação de apoio do vereador José Lúcio Ramos, da suplente de vereadora Marília do Doro e sua família, do amigo Rogério Nunes e o Léo do aqui do Taquaral, bem como todos aqueles que junto de nós, vem acreditando em uma Inhapim melhor para todos, sem distinção ou preconceitos, sem rotulação partidária ou perseguições políticas. Muito já foi feito, mas vamos fazer muito mais por Inhapim. Obrigado São José do Taquaral, vocês merecem essas obras”, concluiu o prefeito.

A prefeitura de Inhapim já realizou e entregou outras obras para os moradores do distrito de São José do Taquaral, sendo elas a construção da praça Vereador Claudionor Martins de Moura, a instalação de antena de celular da operadora TIM no distrito através do programa “Alô Minas”, os calçamentos das serras do Alexandre e do Leonel na estrada principal de acesso ao distrito.

Informações acerca dessa obra podem ser acessadas no endereço eletrônico www.inhapim.mg.gov.br.

Assessoria de Comunicação