Prefeitura de Inhapim conclui obras de calçamento e drenagem pluvial no “Morro do Cruzeiro”

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim concluiu e entregou para a comunidade do córrego Santo Antônio as obras de calçamento e drenagem pluvial do “Morro do Cruzeiro”, que contou com investimento de R$94.706,94 provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Leonardo Monteiro (PT-MG).

Segundo o vereador Marsonnilo Ferreira (PT), as obras de calçamento do “Morro do Cruzeiro” atendem uma reinvindicação antiga da comunidade, uma vez que em períodos chuvosos ou de seca, o trânsito de veículos, motocicletas e pedestres era bastante prejudicado. “Foram 810 metros quadrados de serra pavimentados em um trecho de difícil locomoção, principalmente em períodos chuvosos ou de seca, onde a lama e a poeira prejudicavam o trânsito no local. É importante registrarmos que o “Morro do Cruzeiro” é uma rota de escoamento de produção de alimentos para a população do bairro Santo Antônio e da cidade de Inhapim, e atende principalmente pequenos produtores (agricultura familiar)”, informou o vereador.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, registrou sua gratidão ao deputado federal Leonardo Monteiro, através do presidente do Partido dos Trabalhadores, Matias de Souza, bem como todos os seus integrantes. “Registro mais uma vez minha gratidão ao deputado federal Leonardo Monteiro pela destinação dos recursos que possibilitaram realizar as obras de calçamento do “Morro do Cruzeiro” aqui no Córrego Santo Antônio. Desde 2017 quando iniciei o meu primeiro mandato como prefeito de Inhapim implantei em nosso município um novo modelo de gestão no que tange a emendas parlamentares, e mesmo que o deputado federal ou estadual não fosse da base governista, mas interessasse em ajudar o município, encontraria em nosso governo as portas abertas para destinação de recursos ou equipamentos que melhor atendesse nossa população, e assim temos feito ao longo destes quase oito anos de governo, trabalhando de portas abertas para aqueles que desejam ajudar no desenvolvimento e progresso do nosso município”, ressaltou o prefeito.

Assessoria de Comunicação