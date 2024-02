Prefeitura de Inhapim adquire micro-ônibus Agrale Marruá 4×4 zero quilômetro para o transporte escolar

INHAPIM – Desde quando assumiu a gestão pública municipal em 2017 o prefeito de Inhapim Márcio Elias de Lima e Santos, o “Marcinho”, decidiu priorizar e investir maciçamente em educação no município.

Logo no primeiro ano de governo implantou o sistema de ensino “Aprende Brasil” da editora Positivo nas escolas municipais, resgatou e realizou o Congresso Regional de Educação que bateu recorde de público em todas as suas edições, implantou o transporte público universitário, totalmente gratuito para as faculdades de Caratinga, Ipatinga e Coronel Fabriciano, atendendo centenas de universitários inhapinhenses.

Já em seu segundo mandato, após aprovação da câmara, e posterior adesão ao Projeto “Mãos Dadas” do governo do estado de Minas Gerais pelo município de Inhapim, a administração Municipal liderada pelo prefeito Marcinho recebeu recursos que possibilitaram a reforma e revitalização do prédio histórico da Secretaria de Educação, o edifício Palma Cimini Lucca, construção da nova escola municipal “Antônio Soares de Rezende, localizada no distrito de Tabajara, reforma, ampliação e revitalização das escolas municipais Ione Ambrosina de Siqueira, e Dr. Alípio Fernandes, com construção de quadras poliesportivas cobertas e da nova creche municipal Enedina Soares de Lima Sayago na rua Amélia Godinho, no centro da cidade de Inhapim com capacidade para 300 crianças.

Segundo a secretária municipal de educação de Inhapim, Leilamar Pires Gonçalves dos Santos, o micro-ônibus Agrale Marruá 4×4 é adaptado para alunos com necessidades especiais, sendo considerado o mais apropriado para o transporte de passageiros em terrenos acidentados, pois sua estrutura favorece o desempenho, a segurança, o conforto e a acessibilidade. “Mais uma importante conquista para os nossos alunos que serão transportados com conforto e segurança em nossas estradas, mesmo em períodos de fortes chuvas”, destacou.

Segundo o prefeito Marcinho, o veículo da marca Agrale batizado por Marruá nasceu como um jipe militar para operar em terrenos de difícil acesso e foi adaptado como um micro-ônibus escolar para transportar crianças em locais extremos do chamado “Brasil Profundo”, onde as estradas são inconfiáveis ou simplesmente inexistentes, garantindo que frequentem a escola com conforto e segurança. “Pela primeira vez em nosso município nossa frota do transporte escolar irá contar com um veículo deste porte, são cinco portas de acesso, com capacidade para transportar 13 crianças, motorista e um auxiliar, com bagageiro traseiro e ar-condicionado. É um veículo 4×4 que trafega com total segurança em nossas estradas rurais, mesmo em períodos chuvosos” disse o prefeito.

Os recursos que foram utilizados para aquisição do veículo Agrale Marruá são provenientes do caixa próprio do município, assim como os 225 notebooks entregues recentemente em regime de comodato para todas os professores do município.

Assessoria de Comunicação