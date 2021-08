Prefeitura de Caratinga realiza pagamento da primeira parcela do 13°

CARATINGA- O executivo realizou nesta sexta-feira (30/7), o pagamento da primeira parcela do 13° salário, juntamente com o pagamento do mês de todos os servidores municipais, inativos e pensionistas da Prefeitura de Caratinga.

De acordo com Gisely Xavier, superintendente de Recursos Humanos, a antecipação da parcela, que vem sendo feita pela atual gestão desde 2017, tem como objetivo oferecer segurança e proporcionar um “fôlego” para os servidores.

O pagamento representa a injeção de quase 10 milhões de reais na economia local. De acordo com Sandra Cristina, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga, a ação irá fomentar o comércio, principalmente com o Dia dos Pais chegando.

Para proporcionar um melhor atendimento e organização, o Banco Bradesco disponibilizou um correspondente bancário para atender os servidores.