Prefeitura afirma que realizará avaliação geológica de rocha

Moradores do Bairro Santa Zita acionaram a Defesa Civil temendo o deslizamento. Não foi constatado risco imediato, mas, local será monitorado

CARATINGA- Após moradores da Rua Rita de Cássia Tassar, no Bairro Santa Zita, acionarem a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga temendo o deslizamento de uma rocha na encosta da Pedra Itaúna, a Prefeitura de Caratinga se pronunciou sobre o assunto nesta terça-feira (22).

Trata-se de uma rocha a aproximadamente 45 metros de altura na encosta em relação ao solo e, aproximadamente, 150 metros de distância da residência mais próxima, com a área exposta de aproximadamente cinco metros de diâmetro por seis metros de comprimento.

O local foi vistoriado na manhã desta segunda-feira (21). A equipe não identificou indícios de movimentação imediata. Mas, como destacou em nota, para uma avaliação mais completa será necessária uma avaliação geológica no local, o que já está sendo providenciado pelo município.

Ainda de acordo com a Prefeitura, como não se pode descartar a hipótese do risco de desmoronamento da rocha, a Defesa Civil está monitorando o local para que, “em caso de indícios de movimentação, as áreas possam ser evacuadas”.