Prefeitura afirma que materiais para pintura de faixas de pedestre estão em falta no mercado

Sinalização horizontal em ruas recapeadas do centro segue sem previsão

CARATINGA- As obras de recapeamento asfáltico nas ruas do centro de Caratinga tiveram início em abril e já foram concluídas. No entanto, a população tem sentido falta, principalmente, das faixas de pedestres, que fazem parte da chamada sinalização horizontal, compreendendo ainda demais demarcações na via que têm por objetivo orientar condutor e pedestres no trânsito.

A reportagem questionou a prefeitura de Caratinga sobre a pintura nas vias recapeadas. De acordo com a Assessoria de Comunicação não há uma data definida, “pelo fato do fornecedor ter pedido um prazo para entregar materiais necessários, que, por sua vez, estão em falta no mercado”.