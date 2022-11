Prefeito de Inhapim recebe medalha Santos Dumont

INHAPIM – Na manhã da última quinta-feira (10), o governo do de Minas Gerais entregou a medalha “Santos Dumont” a 100 personalidades de destaque no estado, entre elas, o prefeito Márcio Elias de Lima Santos, o “Marcinho”, único gestor homenageado entre os 853 municípios.

A medalha Santos Dumont, foi criada em 1956 para comemorar os 50 anos do primeiro voo do brasileiro Alberto Santos Dumont, e essa honraria é concedia pelo governador a personalidades com atuação de destaque no estado.

O evento programado inicialmente para ocorrer na Fazenda Cabangu, zona rural de Santos Dumont, local onde nasceu o pai da aviação brasileira, teve seu local alterado por incidência das chuvas que atingiram o município, sendo realizado no salão de festas “Villa Foncá”.

Em suas redes sociais o prefeito Marcinho agradeceu ao governo de Minas na pessoa de Romeu Zema Neto pela comenda recebida, e manifestou seu contentamento dedicando a sua família, equipe de trabalho, e em especial à população de Inhapim. “Em nossa caminhada passamos por diversas etapas e desafios, momentos felizes e outros um tanto quanto difíceis. Hoje honrosamente, como prefeito de Inhapim recebi a medalha Santos Dumont. Confesso que fiquei muito feliz por tal reconhecimento, no entanto, sabedor de nossa limitação, essa homenagem aumenta ainda mais a minha responsabilidade na condução do nosso amado município de Inhapim. Gratidão à Deus em primeiro lugar, à minha família e a todos os colaboradores do nosso município, em especial ao povo de Inhapim, aos quais dedico essa conquista”, comentou o prefeito.

Representando o governador Romeu Zema, o secretário de estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, promoveu a entrega das medalhas referenciando Alberto Santos Dumont. “Santos Dumont foi fundamental pelas descobertas todas que o mundo viveu após o advento da aviação, poucos momentos paradigmáticos da história humana possuem a força do voo”, assinalou Leônidas, destacando a perseverança, a disciplina e a inventividade do mineiro que nasceu há 140 anos, e que integra o rol de grandes filhos do estado pelas mesmas características, como Carlos Chagas e Aleijadinho.

Presente na solenidade, o vice-prefeito Sandro Adriano acompanhou a entrega da medalha Santos Dumont ao prefeito Marcinho pelas mãos do comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), Brigadeiro do Ar, José Henrique Kaipper. “Parabéns Marcinho, sabemos de nossas limitações e dificuldades à frente da administração municipal, você fez, está fazendo e irá fazer muito mais por nossa Inhapim. Gratidão à Deus a todos os momentos, por estar ao lado desse grande homem. Gestor eficiente, ficha limpa, que trabalha e investe de forma coletiva e com visão de futuro. Obrigado a cada um dos 1.066 servidores municipais de Inhapim que lutam diariamente por nosso município. Deus te abençoe hoje e sempre guerreiro.” disse.

O orador oficial do evento foi o tenente-brigadeiro do Ar, Ricardo Tavares, comandante-geral de Pessoal da Aeronáutica, que saudou os demais agraciados. “Todos aqui lembrados têm sua história, tanto pessoal quanto institucional, e em nome deles agradeço ao governo de Minas por essa comenda tão nobre e, ao mesmo tempo, tão familiar para nós da Força Aérea, e para o Brasil como um todo, porque Santos Dumont é do povo brasileiro”, ressaltou.

Além do prefeito Marcinho, foram homenageados desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, deputados estaduais, militares de diversas áreas da aeronáutica, policiais militares, promotores e promotoras de justiça, dentre outros.

Além do vice-prefeito Sandro Adriano, acompanharam o prefeito Marcinho na solenidade de entrega da Medalha Santos Dumont, sua esposa Érica Cotta Barbosa Santos e o agente de comunicação institucional, Jorge Henrique de Moura.

COMENDA

Tradicionalmente realizado na Fazenda Cabangu, onde nasceu Alberto Santos Dumont e sede de um museu que guarda um precioso acervo do inventor, entre réplicas de aviões e objetos pessoais, a medalha Santos Dumont é concedida a diversas personalidades de destaque no Estado. A honraria faz referência ao feito do inventor brasileiro, que alçou voo em uma aeronave mais pesada que o ar, o 14-Bis – em outubro de 1906, em Paris (França).

Assessoria de Comunicação