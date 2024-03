Prefeita de Santa Bárbara do Leste assina ordem de serviço para construção de UBS no bairro Nossa Senhora de Lourdes

SANTA BÁRBARA DO LESTE- A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste deu início a realização de mais uma obra no município: A construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro Nossa Senhora de Lourdes.

A assinatura da ordem de serviço se deu na Câmara Municipal e contou com a presença dos vereadores, do deputado estadual Enes Cândido e do deputado federal Hercílio Coelho Diniz.

Enes Cândido enalteceu a parceria com o munícipio nos últimos anos e elogiou os projetos realizados pela atual gestão, contando que sugeriu para outros munícipios. O deputado Hercílio elogiou a hospitalidade e a competência do secretariado por saber fazer o uso dos recursos destinados ao município.

A construção da UBS está prevista para ser realizada em seis meses, sendo realizada num sistema moderno de pré-moldados que será acoplado e receberá acabamento no local da obra.

Além da construção da UBS, a prefeita, juntamente com o vereador Ni dos Ferreiras, anunciou o calcamento de mais quatro trechos da zona rural de Santa Bárbara do Leste, obras sendo possibilitadas graças a economias da Câmara de Vereadores, que repassará a verba para a Prefeitura.

A prefeita Wilma agradeceu a todos os envolvidos e reafirmou o compromisso com o progresso em todos os cantos do munícipio, beneficiando a todos os moradores de Santa Bárbara do Leste.

Assessoria de Comunicação