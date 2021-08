Prazo para alistamento militar é prorrogado

CARATINGA – O período de alistamento obrigatório para prestação do serviço militar que terminaria no dia 30 de julho foi prorrogado pelo governo federal através do Decreto n° 10.731/2021.

Com a ampliação do prazo, os jovens que atingem a maioridade este ano terão a possibilidade de se alistar até o dia 31 de agosto de 2021.

Segundo o chefe de instrução do Tiro de Guerra 04/003, subtenente Wildsley, a decisão de prorrogação foi tomada em razão da suspensão do atendimento ao público em muitas Juntas de Serviço Militar, devido à pandemia de Covid-19.

Embora o alistamento seja feito através de plataforma digital, através do site alistamento.eb.mil.br, os cidadãos que não possuem acesso à internet ou encontrarem dificuldades em operar o sistema, podem ir à junta de Justiça Militar ao lado da Caixa Econômica Federal na praça Cesário Alvim.

“Os jovens que não estiverem em dia com a justiça militar não conseguem retirar o passaporte, se fizer concurso público e passar, não poderá assumir e também não terão o diploma do curso superior”, explica o subtenente.

Ainda segundo o subtenente Wildsley, alguns familiares estão procurando Tiro de Guerra, porque o jovem deixa de alistar no prazo correto, e quando consegue emprego, a empresa solicita quitação perante o exército brasileiro. “É bom alertar que esse procedimento não é realizado de um dia para o outro, existe um processo que o jovem deverá passar. Ele deverá comparecer à Junta de Serviço Militar, pagará uma taxa simbólica, regularizar presencialmente e então será alistado e reincorporado na turma daquele ano, para que possa participar do processo seletivo do ano seguinte”.

O jovem que completou 18 anos, ou completará até 31 de dezembro, deverá se alistar.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para efetuar o alistamento, o candidato deve apresentar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), Carteira de Identidade, comprovante de endereço com CEP, endereço de e-mail e número de telefone de contato. Após o encaminhamento, o cidadão precisa acompanhar o andamento do processo de seleção pelo site (alistamento.eb.mil.br). O acesso é feito com o número do CPF e a senha criada no momento do cadastro.

AÇÃO SOCIAL

O subtenente Wildsley aproveitou para falar da ação social que está sendo realizada pelo Tiro de Guerra 04/003, “Ajudar está em nossas mãos”. “Um dos ensinos que passamos aos atiradores é serem solidários, quem saiam daqui com essa mentalidade, e diante de uma situação de pandemia que estamos vivendo as famílias carentes, que estão em situação de vulnerabilidade, e são cadastradas na prefeitura de Caratinga, na secretaria de Ação Social, serão contempladas. Iniciamos a arrecadação e durante essa semana estamos na reta final. Pedimos à população que seja solidária, o ponto de coleta é no tiro de guerra de 8h às 18h”, concluiu o chefe de instrução do TG.