Pós-Modernidade: Uma Cosmovisão

O termo “Cosmovisão” – weltanschauung – vem do alemão e, de uma maneira simplificada, pode ser entendido e traduzido como “visão de mundo”.

Esse conceito vem da filosofia alemã iluminista que se tornou popular e que, de maneira geral e simplificada, pode ser compreendido como uma lente intelectual pela qual interpretamos o mundo e os acontecimentos ocorridos nele.

Desse modo, a cosmovisão é um conjunto de crenças fundamentais que moldam a maneira como uma pessoa percebe e interpreta o mundo ao seu redor. A cosmovisão é a base sobre a qual nós buscamos dar sentido para tudo aquilo que vivenciamos, ela é a base pela qual buscamos dar significado para nossas vidas e para todos os acontecimentos que acontecem ao nosso redor, e no mundo em geral. A cosmovisão é a base de sentidos, signos e significados que aprendemos e colhemos ao longo da vida e utilizamos destes conhecimentos para decodificar e trazer entendimento sobre os dados e acontecimentos da realidade na qual vivemos, é a visão que formamos sobre o mundo a partir de tudo aquilo que vivemos e aprendemos ao longo de nossa vida.

A cosmovisão se forma através da interação e influência de diversos fatores, como cultura, religião, experiências pessoais, educação e influências sociais. Existem algumas cosmovisões atuantes em nossa sociedade, cosmovisões que têm seus próprios princípios e ideais os quais são propagados por todo o mundo, dessa forma, uma pessoa pode ser influenciada por uma cosmovisão mesmo sem ter conhecimento explícito sobre ela, pois essa cosmovisão está presente nas narrativas culturais, nos valores predominantes e nas ideias amplamente propagadas e a aceitas pela sociedade.

Assim, a cosmovisão se mostra como algo de extrema importância para a vida das pessoas, pois ela influencia suas perspectivas, valores, comportamentos e tomadas de decisão em várias áreas da vida, incluindo religião, política, ética e filosofia. A Importância da cosmovisão reside no fato de que a cosmovisão molda a maneira como as pessoas pensam, agem e se relacionam na sociedade, pois ela influencia nossas decisões éticas, nossos comportamentos e nossas prioridades.

Das diferentes cosmovisões vigentes e atuantes em nosso mundo atual, a pós-modernidade tem sido uma das mais propagadas e a que mais tem se destacado nos últimos tempos, até porque, muitos teóricos pós-modernos, desde Jean-François Lyotard, propagam a ideia da não existência de metanarrativas mundialmente abrangentes, Lyotard diz em seu livro “A Condição Pós-Moderna” que a condição pós-moderna foi inaugurada através da incredulidade em relação às metanarrativas/metarrelatos, ou seja, incredulidade para com os grandes discursos e Histórias produzidas ao longo dos anos para explicar a condição humana em seus diferentes aspectos, sejam econômicos, sociais, culturais, e religiosos. Essa incredulidade com relação a essas metanarrativas e suas explicações, consequentemente, também cria um rompimento e possível abandono em relação a suas interpretações e cosmovisões a elas ligadas, de maneira que essa rejeição das metanarrativas, narrativas unificadoras e universalistas, levou a uma fragmentação e descentralização das histórias que formavam a base dos princípios e crenças de muitos indivíduos, e isso, como consequência, pode levar a uma sensação de desorientação e falta de propósito.

A pós-modernidade, assim como todas as outras cosmovisões, tem seus princípios e características próprias, que vão além dessa incredulidade para com as metanarrativas. Ela se estabeleceu ao longo dos tempos através de uma série de mudanças culturais, sociais e intelectuais que desafiaram as visões “modernas” tradicionais, questionando, principalmente, a objetividade, a universalidade e a narrativa linear da história. A pós-modernidade dá grande valor a diversidade, a subjetividade, a pluralidade de perspectivas e o relativismo cultural, rejeitando a ideia de uma verdade absoluta, característica comum das metanarrativas. Isso influenciou profundamente a maneira como percebemos a realidade e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor.

As consequências da cosmovisão pós-moderna em nossa atualidade foram diversas e impactam de diferentes formas a vida contemporânea, nos próximos artigos, estarei abordando alguns aspectos e princípios da cosmovisão pós-moderna e como os mesmos têm influenciado toda a nossa forma de viver e agir na sociedade atual.