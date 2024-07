Lígia Maria dos Reis Matos

Figura iluminada de nossa Caratinga. Professora, poetisa, escritora e já foi presidente de nossa Academia de Letras.

Amiga de todo mundo, tem um coração que só abriga carinho o desejo de sempre ajudar a quem precisa.

Iniciou sua missão de professora numa escola simples onde não só ensinava, mas também socorria as crianças pobres com ajuda nas necessidades e com aquele carinho doce com que ela sabe muito bem oferecer a todos que se acercam dela. Lecionou em outros educandários, sempre sendo aquela professora nota mil. Quando trabalhou meus livros no Colégio Estadual, foi um sucesso sua forma de fazer do texto um ponto importante da abordagem, mostrando aos alunos o quanto a leitura engrandece e faz bem.

Casada com Almério Matos, músico exímio que faz com ela duetos nas melodias e na vida. Tem 4 filhos. O tratamento que ela lhes dá é de mãe que os acaricia toda hora, como se eles ainda fossem crianças à barra de sua saia.

Guerreira que vence todas as batalhas por conta de sua fé, de sua oração, de sua alegria constante e de sua garra. Mulher de valor incalculável, que todos os amigos sabem elogiar e desejar estar perto para usufruir da amizade e da aura sublime que brilha nos seus gestos, em suas palavras, em seu olhar de contentamento.

Religiosa de comunhão diária, de fé, de caridade. Por isso diante do sofrimento, principalmente a perda por morte de parentes e amigos, ela encontra em Deus o conforto e se agarra nas beiradas do manto de Nossa Senhora, conseguindo deixar a dor do lado de fora de sua porta.

Dia 17 de julho, ela lançará um livro muito significativo para nossa terra. Livro contando a vida de seu pai, o saudoso Sr. Antônio Machado da Cunha, o Tota, homem que nos deixou um legado forte e digno de ser conhecido. O evento será no salão Celso Simões Caldeira, UNEC, às 17 horas.

Estaremos lá para abraçá-la e ter o livro nas mãos para viajar em momentos de nossa história.

Parabéns, Liginha. Sua sensibilidade em retratar seu pai de modo interessante, estará nos proporcionando a leitura de uma obra que evidenciará a saga de um homem que soube ser pai de família, amigo, personalidade política cuja atuação angariava um número imenso de eleitores para suas vitórias nas urnas. Muitos feitos do sô Tota não eram conhecidos por conta de sua modéstia, mas agora os leitores serão surpreendidos com tanta grandeza.

Sucesso!