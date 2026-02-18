Veículo capota ao entrar em São Domingos das Dores e cai em área residencial

Um acidente chamou a atenção de moradores na noite deste sábado (14), em São Domingos das Dores. Um veículo capotou e caiu no quintal de uma residência localizada em nível abaixo da rua.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, o condutor de um VW Fox, de 42 anos, natural de Caratinga, perdeu o controle da direção ao chegar à cidade.

O acidente ocorreu na Avenida João Barbosa dos Santos. Após capotar, o carro saiu da pista e despencou para o quintal do imóvel. O motorista seguia de Inhapim para São Domingos das Dores no momento do ocorrido.

Ele foi socorrido pela ambulância do município e encaminhado ao hospital. Conforme as primeiras informações, não apresentava ferimentos graves.

Apesar do impacto e do susto, ninguém que estava na residência ficou ferido.