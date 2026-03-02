Tragédia na porta de escola: criança de 4 anos fica gravemente ferida, em atropelamento que teve mais três vitimas

CARATINGA – Uma criança de 4 anos ficou em estado grave após um atropelamento registrado na tarde desta segunda-feira (2), na calçada do Centro de Educação Municipal Infantil Míriam Mangelli, na rua Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Santa Zita, em Caratinga.

Outras três pessoas — o pai e a irmã de 3 anos da criança, além de uma mulher que também aguardava na calçada — foram atingidas.

De acordo com o sargento PM Quirino, a condutora do veículo, mãe de aluno da escola, teria perdido o controle direcional ao entrar na área para buscar o filho. O carro acabou invadindo a calçada e atingindo um pai, suas duas crianças — de 3 e 4 anos — e outra mãe que aguardava a saída do filho.

“Infelizmente, uma criança de 4 anos saiu em estado grave”, informou o militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou ao local uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e uma Unidade de Suporte Básico (USB). A criança foi entubada e estabilizada ainda no local antes de ser encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que já estava preparado para recebê-la com equipe médica, incluindo neurologista e neurocirurgião.

As demais vítimas também receberam atendimento. A mulher atingida sofreu fratura em uma das pernas e suspeita de fratura na outra. O pai das crianças teve escoriações e recusou atendimento hospitalar naquele momento, permanecendo ao lado dos filhos. A outra criança sofreu apenas um corte no queixo, sem maior gravidade.

O sargento destacou que todas as vítimas estavam na calçada no momento do acidente. A condutora, segundo ele, é habilitada, possui o veículo há anos e faz diariamente o trajeto para buscar o filho na escola. “Ela relatou que tentou frear, mas o veículo não parou e perdeu totalmente o controle direcional”, explicou. A motorista ficou em estado de choque e precisou ser retirada do local rapidamente, diante da revolta de algumas pessoas.

A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do ocorrido e deverá apontar se houve falha mecânica ou erro humano na condução do veículo.

Atendimento às vítimas

O sargento BM Jonieldis informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar apoio ao SAMU e à Polícia Militar. Ao chegar, as equipes já encontraram o atendimento em andamento.

Os bombeiros ficaram responsáveis pelo atendimento da mulher que aguardava o filho na escola e sofreu fraturas nos membros inferiores. Ela foi imobilizada e encaminhada para atendimento médico.

Ainda segundo o militar, a criança de 4 anos foi atendida inicialmente no posto de saúde próximo, sob cuidados do SAMU, apresentando quadro grave. A irmã, com ferimento leve no queixo, também recebeu atendimento. O pai, apesar de envolvido no acidente, optou por não ser atendido, permanecendo no local.

As equipes permaneceram na área dando suporte até a conclusão do socorro e início dos trabalhos periciais. O caso segue sob investigação.