Taxista é suspeito de roubar e agredir idosa de 75 anos em BH

Câmeras de segurança registraram o crime na última segunda-feira (4). Polícia Civil ainda não prendeu suspeitos. Segundo a vítima, motorista teria tentado passar R$ 4 mil no cartão dela, a agredido e fugido com carteira, documentos e compras.
A Polícia Civil investiga o caso de uma idosa de 75 anos que foi vítima de agressão e roubo após uma corrida de táxi em Belo Horizonte. O caso aconteceu na tarde do último dia 4 de maio, depois que ela saiu de um supermercado no Centro da capital mineira e segundo a PCMG, até o momento o suspeito não foi localizado e preso.
Câmeras de circuito de segurança registraram quando o taxista abre a porta de trás do carro e retira a idosa com violência e em seguida a derruba no chão (veja o vídeo acima).
Segundo o boletim de ocorrência, a idosa pegou um táxi após fazer compras em um supermercado, na Rua Curitiba, por volta das 15h30. Durante o trajeto até a casa dela, no Bairro Jardim América, o motorista teria parado o carro sem autorização da passageira para dar carona a outro homem.