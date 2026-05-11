Taxista é suspeito de roubar e agredir idosa de 75 anos em BH

A Polícia Civil investiga o caso de uma idosa de 75 anos que foi vítima de agressão e roubo após uma corrida de táxi em Belo Horizonte. O caso aconteceu na tarde do último dia 4 de maio, depois que ela saiu de um supermercado no Centro da capital mineira e segundo a PCMG, até o momento o suspeito não foi localizado e preso.