Curso de Direito da Doctum realiza visita técnica no Distrito de Dom Modesto

Na manhã de sábado (9), alunos do 4º e 5º períodos do Curso de Direito da Doctum – Caratinga realizaram uma visita técnica ao distrito de Dom Modesto para desenvolver um trabalho com o tema “Sustentabilidade e Organização Comunitária”. Os alunos foram acompanhados pela professora Lorena Grilli, da disciplina “Projeto Integrador”, e contaram com a orientação do presidente Luan Venâncio e do vice-presidente Victor Hugo, da Amodom — Associação dos Moradores do Distrito de Dom Modesto.

Durante a entrevista, os alunos conheceram as dificuldades que a comunidade ainda enfrenta com saneamento básico e coleta de resíduos sólidos, além da participação ativa da Amodom junto à comunidade na busca, junto aos órgãos competentes, por soluções para essas questões.