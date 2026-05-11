Câmeras de segurança registram roubo de moto em Imbé de Minas

Uma moto foi roubada no Córrego do Lelé, zona rural de Imbé de Minas. Parte do crime foi registrada por uma câmera de segurança, que mostra uma discussão do criminoso com as duas vítimas. Ele manda as pessoas se afastarem, joga o capacete de umas vítimas no chão e vai embora na moto.

O criminoso estava acompanhado de um outro motociclista. A vítima contou à polícia que os dois criminosos chegaram armados no meio da estrada. Eles fizeram ameaças e exigiram que as duas pessoas na moto parassem e entregassem o veículo.

Quem tiver visto a moto vermelha, placa TYE-3D88 pode entrar em contato com a Polícia Militar, através do 190.