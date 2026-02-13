Seis indivíduos são conduzidos por envolvimento com tráfico no bairro Salatiel

CARATINGA – Seis pessoas foram detidas na noite de quarta-feira (11), suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Salatiel. A ocorrência foi registrada por volta das 20h10, após denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na região.

De acordo com as informações divulgadas, equipes realizaram monitoramento em um ponto já conhecido pelo intenso movimento relacionado ao tráfico. Após a confirmação das denúncias, os suspeitos foram abordados e submetidos a buscas.

Ao todo, dois homens, de 29 e 18 anos, foram presos. Quatro adolescentes, com idades de 16, 15, 17 e 14 anos, foram apreendidos.

Durante as diligências, foram recolhidas três porções e duas pedras pequenas de crack, uma porção maior e 29 pinos de cocaína, sete tabletes e 21 buchas de maconha, além de uma munição calibre .38, dois aparelhos celulares e R$ 406 em dinheiro.

Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.