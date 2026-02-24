PM prende jovem armado e evita possível tragédia

UBAPORANGA – A rápida intervenção da Polícia Militar de Minas Gerais resultou na prisão de um jovem de 23 anos por porte ilegal de arma de fogo e evitou uma possível tragédia na tarde deste domingo (22), no Centro de Ubaporanga.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h02, na Rua Ângelo Cintra, durante ação de militares do 62º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo informações repassadas à polícia, o indivíduo estaria armado e teria manifestado a intenção de utilizar a arma contra outra pessoa, além de supostamente atentar contra a própria vida. Diante da gravidade da denúncia, os policiais iniciaram diligências imediatas para localizar o suspeito.

Durante a abordagem, os militares encontraram em posse do autor um revólver calibre .38, carregado com três cartuchos intactos. O homem recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Após a prisão, ele foi encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais, em Caratinga, onde foram adotadas as demais providências legais.

A Polícia Militar destacou que a ação rápida foi fundamental para preservar vidas e evitar um possível desfecho trágico, reforçando o compromisso da corporação com a segurança da população.