Operação Pré-Carnaval Seguro cumpre mandados de prisão em Inhapim e São João do Oriente

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar de Minas Gerais cumpriu dois mandados de prisão nesta segunda-feira (9) durante ações da Operação Pré-Carnaval Seguro 2026, reforçando o policiamento preventivo e repressivo na região no período que antecede o Carnaval.

Em Inhapim, a prisão ocorreu na manhã de segunda-feira, no bairro Santo Antônio. As equipes se deslocaram até a Rua Ovídio Gonçalves Araújo Lamas, onde localizaram e prenderam um homem de 45 anos, em cumprimento à ordem judicial. Após a detenção, o indivíduo foi encaminhado para o registro da ocorrência, passou por avaliação médica de praxe no hospital municipal e, posteriormente, foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Inhapim, ficando à disposição da Justiça.

Já na tarde do mesmo dia, durante patrulhamento na localidade de Areia Branca, zona rural de São João do Oriente, os militares localizaram e prenderam um homem de 21 anos, que também possuía mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Cível e de Execuções Penais da Comarca de Inhapim. A prisão ocorreu sem resistência. O autor foi submetido a avaliação médica e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A Operação Pré-Carnaval Seguro 2026 tem como objetivo intensificar o policiamento, cumprir ordens judiciais e aumentar a sensação de segurança da população, especialmente durante o período festivo, quando há maior circulação de pessoas nos municípios da região.