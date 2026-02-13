OPERAÇÃO CARNAVAL 2026

PRF intensifica fiscalização no trecho entre Ubaporanga e Santa Bárbara do Leste

CARATINGA – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Carnaval 2026 com reforço no efetivo e foco nas condutas que mais provocam acidentes graves nas rodovias federais. Na região de Caratinga, a fiscalização será intensificada especialmente no trecho entre Ubaporanga e Santa Bárbara do Leste, apontado pelas estatísticas como um dos mais violentos do país, com alto índice de ocorrências envolvendo motocicletas.

Em âmbito nacional, a operação começa à meia-noite desta sexta-feira (13) e segue até a meia-noite de quarta-feira (18). Já na região de Caratinga, os trabalhos foram antecipados e serão estendidos até 23 de fevereiro, em razão do histórico de sinistros no trecho.

Segundo o inspetor da PRF Luiz Tarcízio, o período exige atenção redobrada. “A operação nacional começa à zero hora e, aqui na nossa região, iniciamos hoje e vamos até o dia 23. O trecho entre Ubaporanga e Santa Bárbara do Leste está entre os mais violentos do país, principalmente em acidentes com motocicletas. Por isso reforçamos o efetivo e teremos equipes atuando diariamente”, afirmou.

Velocidade, ultrapassagem e álcool no foco

A PRF concentrará esforços no combate ao excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e condução sob efeito de álcool, considerados os principais fatores de risco durante o Carnaval.

Dados nacionais reforçam o alerta. Em 2025, foram registradas mais de 10 milhões de infrações nas rodovias federais — aumento de quase 7,8% em relação ao ano anterior. O excesso de velocidade lidera o ranking, com mais de 7 milhões de flagrantes, seguido por ultrapassagens em faixa contínua, responsáveis por colisões frontais graves.

Na região, o impacto da fiscalização já é perceptível. “Hoje mesmo realizamos uma operação com radar durante cerca de uma hora e quinze minutos e registramos 73 imagens de veículos acima da velocidade. Isso mostra a importância da fiscalização”, destacou o inspetor.

Irregularidades surpreendem

Outro problema recorrente é a falta de regularização dos veículos. De acordo com a PRF, muitos motoristas iniciam viagens longas sem verificar documentação e condições mecânicas. “Abordamos um veículo vindo do Rio de Janeiro para Salvador com o documento atrasado. A pessoa vai viajar com a família e não confere a situação do veículo. Quando é abordada, quer que a polícia resolva o problema. Mas é responsabilidade do condutor sair de casa com tudo regularizado”, pontuou Luiz Tarcízio.

Ele alerta ainda para a necessidade de revisão preventiva, sobretudo em período chuvoso. “A pessoa pensa só em viajar e não verifica pneu, freio, farol, documentação. Depois quer que a polícia resolva. Nossa obrigação é garantir a segurança na rodovia — e isso inclui recolher veículo irregular, se for o caso.”

Lei Seca e conscientização

Durante o Carnaval, a fiscalização com etilômetro será intensificada. A multa para quem for flagrado dirigindo sob efeito de álcool é de R$ 2.934,70, além de suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo.

“Muita gente acha que por ser festa tudo é permitido. Não é. Se beber, não dirija. Leve um motorista da rodada ou use outro meio de transporte. A multa é pesada e pode acabar com o carnaval de qualquer um”, reforçou o inspetor.

Ele também lembrou que o uso de farol baixo durante o dia continua obrigatório nas rodovias federais fora do perímetro urbano.

“Muita gente pensa que a lei acabou, mas não. Fora da área urbana é obrigatório. O farol aceso é uma forma de ser visto e reduzir riscos.”

Além do trecho da BR-116, a PRF acompanhará o fluxo de veículos em direção a municípios com programação carnavalesca, como Raul Soares e Ipanema, que devem atrair grande movimentação.

BOX

DICAS DA PRF PARA UMA VIAGEM SEGURA NO CARNAVAL

Antes de sair de casa:

-Verifique a documentação do veículo e da CNH.

-Faça revisão básica: pneus, freios, óleo, limpadores e iluminação.

-Confira se há recalls pendentes.

-Planeje a rota e os pontos de parada.

Na estrada:

-Respeite os limites de velocidade.

-Nunca ultrapasse em faixa contínua.

-Mantenha distância segura do veículo à frente.

-Use farol baixo aceso durante o dia nas rodovias.

Regra de ouro:

-Se beber, não dirija.

-Defina um motorista da rodada ou utilize transporte alternativo.

A PRF reforça que o objetivo da operação não é punir, mas preservar vidas. A recomendação é simples: planejamento, prudência e responsabilidade são essenciais para que o Carnaval termine apenas em festa — e não em tragédia.