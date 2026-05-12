NOVA BASE DA PRF

Ecovias Rio Minas inicia obra às margens da BR-116 em Caratinga; estrutura contará com pátio de apreensão e melhorias viárias

CARATINGA – A Ecovias Rio Minas iniciou as obras de implantação de uma nova unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) às margens da BR-116, em Caratinga. Os trabalhos acontecem em um trecho estratégico da rodovia, nas proximidades do trevo de acesso à MG-425, ligação para os municípios de Entre Folhas e Vargem Alegre.

Segundo informações repassadas pela concessionária, a etapa atual da obra consiste nos serviços iniciais e na regularização da área para o avanço das fundações da futura base operacional.

O projeto prevê a construção de uma estrutura moderna voltada ao suporte das atividades da PRF e ao atendimento de usuários da rodovia.

ESTRUTURA COMPLETA

De acordo com a Ecovias Rio Minas, a nova unidade contará com prédio administrativo, dois pátios de estacionamento, pátio para apreensão de veículos, rampa de fiscalização, cobertura para fiscalização e acessos adaptados com acessibilidade.

Também estão previstos estacionamentos distintos para viaturas e colaboradores da PRF, além de vagas destinadas ao público e motoristas que necessitem de apoio na rodovia.

A área total disponibilizada para o empreendimento, dentro da faixa de domínio da BR-116, será de aproximadamente 3.900 metros quadrados, considerando inclusive melhorias de acesso.

O projeto contempla ainda 783,70 metros quadrados de área coberta e outros 652,86 metros quadrados destinados a pátios e áreas complementares.

Já o pátio de apreensão de veículos terá área prevista de 354,97 metros quadrados.

DUPLICAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA

A concessionária confirmou que a implantação da nova base está inserida em um conjunto maior de intervenções viárias previstas para o trecho.

Segundo a empresa, há previsão de duplicação da BR-116 entre os quilômetros 499 e 522, dentro das frentes denominadas SH’s 07 e 08 do Plano de Exploração Rodoviária.

Com a futura configuração da rodovia, o acesso ao dispositivo operacional deverá ocorrer pela pista sul.

Além da duplicação, o projeto prevê novos dispositivos de retorno nos quilômetros 516 e 522, medidas consideradas importantes para aumentar a segurança viária em um trecho conhecido pelo intenso fluxo de veículos e pela proximidade de curvas e acessos urbanos.

PRAZO

A previsão informada pela Ecovias Rio Minas é de que a obra da nova base operacional da Polícia Rodoviária Federal seja concluída até o final de setembro de 2026.