ACORRENTADO DENTRO DE CASA

Menino de 11 anos é encontrado morto em São Paulo; pai confessa que mantinha filho preso para “evitar fugas”

DA REDAÇÃO – Um caso de extrema violência e suspeita de tortura contra uma criança chocou o país nesta segunda-feira (11). Um menino de 11 anos foi encontrado morto dentro da própria casa, na região do Itaim Paulista, zona leste da capital paulista. O pai da vítima foi preso após admitir à polícia que mantinha o filho acorrentado.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado após suspeita de maus-tratos. Ao chegarem ao imóvel, equipes encontraram a criança caída próxima a uma cama, com hematomas nos braços, pernas e sinais de desnutrição. O óbito foi confirmado ainda no local.

O pai, identificado como Chris Douglas, confessou aos policiais que acorrentava o menino para impedir que ele fugisse de casa. Ele negou outras agressões, mas acabou preso em flagrante. O caso foi registrado inicialmente como tortura e segue sob investigação da Polícia Civil.

MADRASTA E AVÓ SÃO INVESTIGADAS

As investigações apontam que a madrasta e a avó paterna da criança também sabiam da situação e não teriam denunciado os maus-tratos. Ambas passaram a ser investigadas por possível omissão e participação no crime.

Ainda de acordo com a polícia, o menino não frequentava a escola e apresentava sinais evidentes de abandono e violência contínua. No imóvel também foram encontrados outros dois irmãos da vítima, de 2 e 12 anos, sendo um deles diagnosticado com autismo. As crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar.

A residência passou por perícia técnica, e a Polícia Civil busca esclarecer as circunstâncias da morte, além da rotina de violência à qual o menino teria sido submetido.

O caso provocou forte repercussão nas redes sociais e reacendeu debates sobre violência doméstica, omissão familiar e falhas na identificação de situações de vulnerabilidade infantil.

Fonte: O Tempo