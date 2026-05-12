COLISÃO FATAL NO ALTO DA BIQUINHA

Motociclista morre após bater contra ônibus escolar na zona rural de Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS – Um motociclista de 53 anos morreu em um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (12) no km 141 da BR-474, em um trecho conhecido como ‘Alto da Biquinha’, pertencente ao município de Imbé de Minas, nas proximidades de Piedade de Caratinga. A vítima foi identificada como Aloncio Ferreira da Rocha, morador do distrito de São João do Jacutinga, zona rural de Caratinga.

A colisão envolveu uma motocicleta e um ônibus escolar. O motorista do coletivo, que estava bastante abalado após o acidente e preferiu não gravar entrevista, relatou que havia saído de Piedade de Caratinga após deixar o último aluno e realizava uma conversão para acessar uma estrada vicinal.

De acordo com o condutor, no momento da manobra ele não teria visualizado nenhum veículo na pista. Ainda segundo o relato, quando o ônibus já estava praticamente concluindo a entrada na estrada rural, a motocicleta conduzida por Aloncio, que seguia no sentido Caratinga, atingiu violentamente a lateral do veículo.

Com o impacto, o vidro lateral dianteiro do ônibus chegou a ser quebrado.

O motociclista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente.

CAUSAS SERÃO APURADAS

As circunstâncias e as causas do acidente deverão ser esclarecidas após os trabalhos da perícia técnica, que foi acionada para análise da dinâmica da colisão.

Equipes policiais também estiveram no local para registro da ocorrência e controle do trânsito no trecho da rodovia.