Copasa alerta para fake news compartilhada em Caratinga

CARATINGA- Moradores de Caratinga têm recebido nos últimos dias, por meio de grupos de WhatsApp e redes sociais, uma mensagem falsa atribuída à Copasa recomendando que a população evite consumir água da torneira pelos próximos sete dias. O conteúdo, que apresenta diversos erros de digitação e gramática, tem causado preocupação e sido amplamente compartilhado no município.

A mensagem afirma: “ATENÇÃO – AVISO IMPORTANTE: nos próximos 7 dias, recomende-se evitar o consumo de água diretamente da torneira, mesmo que filtrada, devido à possibilidade de presença de resíduos na rede. → Dê preferência ao consumo de água mineral ou previamente fervida (sic). Fique atento aos sinais: diarreia e dor abdominal. Em caso de qualquer alteração (sic), procure imediatamente um serviço de pronto atendimento. Compartilhe esta informação com familiares e amigos”.

Diante da repercussão, a Copasa divulgou nota oficial desmentindo a informação e reforçando que o comunicado é falso.

Segundo a empresa, trata-se de uma “desinformação grosseira”, produzida com o uso indevido de uma versão antiga da logomarca da companhia e contendo informações tecnicamente incorretas.

A Copasa esclareceu ainda que o incidente ocorrido recentemente em Belo Horizonte não afeta cidades do interior de Minas Gerais, incluindo Caratinga. Na última semana, a queda de uma égua em uma adutora do Sistema Rio das Velhas, no bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte, provocou a interrupção do abastecimento de água em 715 bairros da capital mineira e em outras sete cidades da Grande BH.

“A água fornecida é potável e segura para o consumo imediato, atendendo a 100% dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde, não sendo necessária a fervura ou a substituição por água mineral”, informou a companhia.

A empresa lamentou a circulação do boato e alertou para os riscos da disseminação de fake news, especialmente quando envolvem temas ligados à saúde pública.

A orientação é para que a população de Caratinga não compartilhe mensagens alarmistas sem confirmação oficial e busque informações apenas nos canais oficiais da companhia e em veículos de imprensa profissionais.