Jovem morto após briga em evento em Manhumirim será sepultado em Manhuaçu

MANHUAÇU (MG) – Será sepultado na tarde desta segunda-feira (11), em Manhuaçu, o corpo de Ian Dutra Pinto, de 18 anos, morto após ser atingido por golpes de faca durante uma briga ocorrida em um evento de funk num poliesportivo da cidade de Manhumirim.

O caso foi registrado na noite de sábado (9). Ian foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Padre Júlio Maria, em Manhumirim, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (10). O jovem era morador do bairro Santana, em Manhuaçu.

Segundo informações apuradas, o autor das facadas também ficou ferido durante a confusão e permanece hospitalizado sob escolta policial. O rapaz deu entrada na mesma unidade de saúde apresentando duas perfurações provenientes de arma branca, sendo uma na região do peito e outra nas costas. Ele informou ter entrado em luta corporal com o primeiro envolvido, ocasião em que também foi lesionado.

A ocorrência foi inicialmente atendida como lesão corporal pela Polícia Militar.

Ian Dutra será sepultado no cemitério municipal às 16 horas desta segunda.

Fonte: Portal Caparaó