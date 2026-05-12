Van com alunos da APAE se envolve em grave acidente e veículos ficam destruídos

POCRANE – Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na manhã desta terça-feira (12), envolvendo uma van da Prefeitura de Pocrane, utilizada no transporte de alunos da APAE, e um veículo Volkswagen Gol. A colisão causou forte impacto e deixou os dois veículos completamente destruídos, chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local no momento da ocorrência. Imagens registradas após o acidente mostram a violência da batida e a gravidade da situação, gerando preocupação principalmente por conta da presença dos estudantes na van. Equipes de socorro foram acionadas rapidamente e iniciaram os atendimentos ainda no local, em uma operação que contou também com o apoio de populares. Apesar do susto e da destruição causada pela colisão, os alunos transportados foram socorridos e encaminhados ao hospital para avaliação médica e tiveram apenas ferimentos leves. Já os dois ocupantes do veículo Gol tiveram ferimentos graves.